"Ecole et nature" conseille un vélo électrique pliant

de type

"Rome" est un vélo complètement pliant : il se plie au niveau du cadre, de la potence et des pédales. Cela permet de le ranger facilement dans un coffre de voiture, de camping car ou sur un voilier. Son encombrement est minimal, ce qui en fait votre compagnon idéal pour des courses en ville ou une petite promenade à la campagne.

Il est équipé d'une batterie en lithium de dernière génération (garantie 2 ans) qui vous assurera une autonomie comprise entre 30 et 60km.

Il est également équippé d'un dérailleur Nexus 3 vitesses (possibilité de changer les vitesses à l'arrêt, déraillement impossible) et d'un sélecteur du niveau d'assistance (3 niveaux).

Ce vélo est disponible uniquement en couleur aluminium.



Autonomie : de 30 à 60km

Garantie cadre : 5 ans

Garantie partie électrique : 1 an

Garantie batterie : 2 ans

Poids 23Kg

Couleur aluminium



Partie électrique du vélo

Moteur 250W Brushless

Batterie : Lithium ( LiFeP04 ) 36V10A

Batterie détachable : Oui



Partie vélo

Cadre Aluminium

Diamètre des roues 20"

Pneus Anti-crevaison

Dérailleur Shimano Nexus 3 vitesses

Selle Pliable

Potence Pliable, avec suspension

Freins avant V-brake

Freins arrière V-brake

Eclairage avant : LED, sur batterie

Eclairage arrière : LED, sur batterie

Porte bagage arrière : Oui, maximum 20kg

