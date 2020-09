Méthodologie pour Construire une piscine coque en blocs polyester, selon la technique utilisée pour les





Fabrication d'une coque polyester

Une piscine monocoque est faite à partir d'un moule qui donne la forme à un mélange de fibre polyester et de gelcoat. Des renforts solidifient la structure à certains endroits stratégiques. La coque est ensuite démoulée et on y ajoute les accessoires nécessaires. Elle est alors prête à être livrée !



Installation d'une piscine coque polyester

Le terrassement et l'installation sont les étapes qui conditionnent la durée de vie de votre piscine. Contactez-nous pour obtenir les cotes précises de la coque, afin de préparer l'excavation au plus juste. Une bonne nappe de gravier doit constituer le fond (attention aux terrains ayant une nappe phréatique chargée !) ou, au mieux, une chape de béton.

Une fois ces opérations réalisées, vous êtes prêts à recevoir votre coque. Prévenez à l'avance si l'accès est difficile, car c'est à ce moment que la grue équipant le camion de livraison installe la coque, et vous ne pourrez plus la déplacer par la suite.



Vient alors le comblement, qui se fait avec du gravier ou du tout-venant (éviter la terre), au fur et à mesure du remplissage de la piscine, afin d'éviter les déformations. Veiller à laisser 15 à 20 cm pour la tuyauterie. Les remblais se finissent au béton sur lequel vont reposer les margelles. Il ne reste plus qu'à coller les margelles et votre piscine est prête ! Méthodologie pour Construire une piscine coque en blocs polyester, selon la technique utilisée pour les blocs coffrant isolant piscine , technique écologique et tendance en France...Une piscine monocoque est faite à partir d'un moule qui donne la forme à un mélange de fibre polyester et de gelcoat. Des renforts solidifient la structure à certains endroits stratégiques. La coque est ensuite démoulée et on y ajoute les accessoires nécessaires. Elle est alors prête à être livrée !Le terrassement et l'installation sont les étapes qui conditionnent la durée de vie de votre piscine. Contactez-nous pour obtenir les cotes précises de la coque, afin de préparer l'excavation au plus juste. Une bonne nappe de gravier doit constituer le fond (attention aux terrains ayant une nappe phréatique chargée !) ou, au mieux, une chape de béton.Une fois ces opérations réalisées, vous êtes prêts à recevoir votre coque. Prévenez à l'avance si l'accès est difficile, car c'est à ce moment que la grue équipant le camion de livraison installe la coque, et vous ne pourrez plus la déplacer par la suite.Vient alors le comblement, qui se fait avec du gravier ou du tout-venant (éviter la terre), au fur et à mesure du remplissage de la piscine, afin d'éviter les déformations. Veiller à laisser 15 à 20 cm pour la tuyauterie. Les remblais se finissent au béton sur lequel vont reposer les margelles. Il ne reste plus qu'à coller les margelles et votre piscine est prête ! XHTML 1.0 valide ? :: CSS valide ? :: Extensions :: -- Fonctionne avec WikiNi 0.4.4 (interwiki)